Cuenca llegó a los 102 días de sequía hidrológica este martes 22 de octubre del 2024. Dos ríos de la ciudad están nuevamente en estiaje por la falta de lluvias y la sequía es visible.

De acuerdo con la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental (Etapa), los ríos Tomebamba y Tarqui se encuentran en estiaje. Mientras que los ríos Yanuncay y Machángara mantienen su caudal en niveles bajos.

Los caudales de estos ríos aportan con el 50% del agua al complejo hidroeléctrico Paute, mismo que a su vez genera el 38% de la demanda energética del Ecuador.

Aunque en Cuenca se registraron lluvias el 10 de octubre, no es suficiente para recuperar el caudal de los ríos. Asimismo, el pronóstico del clima apunta a un 50% de probabilidad de precipitaciones en la ciudad, con un índice de radiación UV extremo.

Según las autoridades, aunque han empezado las lluvias y la etapa de transición de la época seca a la lluviosa, es necesario que las precipitaciones se extiendan entre 10 y 15 días para que los ríos se recuperen por completo.

El río Tomebamba no supera 1,01 m3/s y el Tarqui 0,71 m3/s, por lo que se encuentran en estiaje. Pero la situación de los ríos Yanuncay y Machángara no es alentadora, ya que su caudal no supera los 1,52 m3/s.

