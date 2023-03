El exparticipante y ganador de la segunda temporada de MasterChef Ecuador, Roberto Ayala, narró a Teleamazonas los detalles del siniestro que sufrió en su moto, en la vía Quito-Tena, una de las principales arterias viales que une a la Amazonía con la Sierra del Ecuador.

Roberto regresaba de un evento de motos en La Casa del Suizo, en Puerto Napo (Amazonía), donde había sido invitado junto a casi una centena de personas que se movilizaron en sus vehículos de dos ruedas.

El domingo 5 de marzo del 2023, junto a un compañero de viaje, Roberto decidió tomar la Troncal Amazónica para regresar a Quito. Cuenta que, a la altura del río Jondachi, en el kilómetro 18, se suscitó el percance que pudo terminar en una tragedia fatal.

Casi cae al vacío por un hueco en el puente

Roberto narra que, cerca del mediodía del domingo, había un tráfico intenso para cruzar el puente sobre el río Jondachi y decidió, junto a su compañero -que también se movilizaba en una moto, ubicarse atrás de un bus interprovincial. No había una sola señalización sobre los huecos en el puente, asegura el afectado. Por fortuna, la velocidad a la que conducía le permitió actuar rápidamente para abalanzarse hacia el frente, mientras su moto caía completamente al vacío, relata.

Con indignación, el exparticipante del reality de Teleamazonas narra que las autoridades no se preocupan de estos inconvenientes en las vías. Más aún, indica, cuando “en zonas rurales la moto es el vehículo que moviliza a decenas de familias”. “Pagamos impuestos para que se hagan obras, pero no las hacen”; y las autoridades actúan solo cuando se presentan estos accidentes, señala con molestia.

Las autoridades no lo han contactado

El Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, Darío Herrera, respondió a la publicación que Roberto Ayala hizo en su cuenta de Twitter. Además, por ese mismo canal, la Cartera de Estado informó que se hicieron las reparaciones necesarias en el puente.

Sobre esto, Roberto Ayala dice que, si bien se hicieron las adecuaciones sobre el puente, no ha tenido ninguna respuesta ni acercamiento por parte de las autoridades con respecto a los daños que sufrió su moto y a los gastos que enfrentará para su reparación. Ante esto, no descarta tomar acciones legales, porque cree que “es necesario sentar un precedente” para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Miren lo mucho que les importamos a las autoridades de este país. Km 18 río Jondachi. Vía principal entre Tena y Quito. Ni una sola señal en el hueco del puente. Si no me boto hacia adelante, me mato. Por favor ayúdenme viralizando esto. pic.twitter.com/Wf1BgdmHdI — Roberto Ayala (@ladurarealidat) March 5, 2023

