Actualmente, Ecuador tiene 16,9 millones de habitantes, un número menor al proyectado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Según Roberto Castillo, director ejecutivo de esta institución, esto se debe a que en los últimos 12 años nacieron menos niños, han fallecido más personas de lo que se había contemplado y el país enfrenta un nuevo flujo migratorio.

Así lo afirmó Castillo en el espacio de entrevistas de Teleamazonas este viernes 22 de septiembre del 2023 asegurando también que el INEC ha determinado que el Ecuador va a empezar a envejecer. “Es decir, van a nacer menos niños y proporcionalmente tendremos más adultos mayores«, comentó.

A criterio de Castillo, a esta estadística hay que tomarla como una oportunidad, pero también como un desafío. “Si ya teníamos inconvenientes en la sostenibilidad de la Seguridad Social, donde necesitamos un gran número de aportantes para sostener a los jubilados, en 10 años vamos a tener mucho menos. Van a nacer menos hijos que en lo posterior formen parte de la fuerza de trabajo”, explicó.

Lea también:

La baja tasa de fecundidad en el Ecuador tiene una explicación basada en las decisiones de las mujeres. “No quiero tener hijos, el costo de vida no me da para tener más hijos, es más complejo tener hijos, quiero crecer profesionalmente. Las personas que me están escuchando posiblemente se van a sentir identificadas”, agregó.

Por otro lado, mencionó que en Ecuador durante los últimos años bajó el número de matrimonios, pero aumentaron los divorcios, sobre todo post pandemia. “Los datos del censo de población en 1990 arrojaban que en promedio los hogares ecuatorianos tenían 4.7 personas. En 2022 el resultado es de 3.2 y son cada vez más diversos”, agregó Castillo.

También en Teleamazonas: