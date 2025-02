Roberto Izurieta: Las posibilidades de Daniel Noboa de ganar en segunda vuelta son altas

Actualizado 09:00

Redacción Teleamazonas.com |

«La expectativa era mayor (en primera vuelta). No estaba basada en un triunfalismo sino en informaciones confiables«, dice Roberto Izurieta, exsecretario de Comunicación de la Presidencia.

«Las posibilidades de (Daniel Noboa) de ganar en segunda vuelta son sumamente altas«, aseguró Izurieta este martes 18 de febrero del 2025 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Roberto Izurieta indicó que las expectativas en los resultados de primera vuelta eran mayores porque tenían información confiable y cuantitativa de más de dos encuestas serias.

Por ello, el exsecretario de Comunicación reveló que tras conocer los datos obtenidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se concentraron en indagar sobre lo que estaba sucediendo. “Se estaban produciendo una serie de informaciones que no compaginaban con la información que tenían. Era necesario ajustar y tener el mayor control de este proceso que se estaba dando”, sentenció Izurieta.

Lea también:

Sobre las posibles causas de lo ocurrido en primera vuelta, Roberto Izurieta dijo que el problema principal estuvo en la información que tenían y las expectativas que se generaron.

Sin embargo, el estratega político considera que lo obtenido el domingo 9 de febrero del 2025 en las elecciones generales es positivo porque han restado poder político al correísmo.

“Por primera vez en 20 años alguien que no es el correísmo gana en primera vuelta y por primera vez vamos a tener una ecuación en la Asamblea donde el correísmo ya no es la fuerza hegemónica. Esas sin lugar a duda son buenas noticias y lo que no es indica que las posibilidades de ganar en segunda vuelta son sumamente altas”, puntualizó Izurieta.

También, Roberto Izurieta se refirió al pedido de licencia de Daniel Noboa para hacer campaña en segunda vuelta. Recalcó que a Ecuador le falta resolver el tema de reelección presidencial y las funciones de la o el vicepresidente.

“Si aceptas hacer una reelección no existe otra forma. Quieres tener una Vicepresidente o Vicepresidenta tiene que cumplir las funciones conforme a la Constitución. Cuando dice el sentido común, no calza. Estamos politizando cosas que el Ecuador no ha resuelto”, concluyó el exsecretario de Comunicación.