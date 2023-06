Detenidos en Turubamba por el robo de un vehículo

Cuatro hombres fueron detenidos en Turubamba, en el sur de Quito, por el robo de un vehículo. Según la Policía los detenidos tienen antecedentes penales y registran una última aprehensión hace 15 días cuando intentaban asaltar una entidad bancaria.

Una persona cercana a las víctimas del robo dijo que los hombres asaltaron y amedrentaron al dueño de una camioneta doble cabina en el sector de Alangasí, en el Valle de los Chillos. Tras el asalto, los hombres lo habrían llevado a Alóag y dejado allí sin el vehículo y sin sus pertenencias.

La víctima intentó poner una denuncia en la Fiscalía de El Triángulo, pero no le quisieron atender allí y lo remitieron a la Fiscalía de Conocoto. Sin embargo, el fiscal de esa dependencia le dijo a la víctima que no le podía ayudar porque no había suficiente elementos de convicción.

A pesar de las trabas en la Fiscalía, la Policía localizó el vehículo en Turubamba mediante rastreo satelital. Entonces se hizo un allanamiento y se encontraron varios aparatos electrónicos no justificados. También se detuvo a cuatro personas que, se presume, se dedicaban al robo de vehículos en Quito.

Diego Barriga, jefe de Policía del Distrito Eloy Alfaro, dijo que en el lugar se encontraron «sustancias sujetas a fiscalización, terminales móviles y radios de comunicación con las cuales los delincuentes se comunicaban para ver los vehículos que iban a ser sustraídos». Además, se esperaba encontrar armas de fuego, pero no se encontró ninguna.

Los detenidos fueron llevados a una unidad de flagrancia para que les formulen los respectivos cargos.

