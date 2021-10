Ronaldinho vuelve a abrir la herida del Barcelona por la salida de Messi

Ronaldinho se encontró con Lionel Messi en los momentos previos del partido entre el PSG y el Leipzig RB por la fase de grupos de la Champions League.

El abrazo entre Lionel Messi i Ronaldinho se convirtió en el momento más conmovedor para los hinchas del fútbol quienes recuerdan con mucho cariño la combinación entre los dos jugadores en lo que significó el nacimiento de la estrella argentina.

Messi tuvo que salir del Barcelona y Ronaldinho volvió a poner el dedo sobre la herida con unas declaraciones ante medios de comunicación franceses.

Estoy muy feliz de verle en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Y, para mí, fue una sorpresa. Como me gusta el PSG, fue una buena sorpresa, pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona», afirmó Ronaldinho.

Los hinchas del Barcelona de España aún sienten la salida de Lionel Messi de sus filas y la crisis futbolística que empezó hace dos años con la desvinculación de Luis Suárez, Ivan Rakitic y Arturo Vidal y que empeoró cuando el club no pudo retener al 10 argentino.

Ronaldinho, quien también militó en el PSG y el Barcelona de España, es fue el referente más grande del equipo culé precisamente hasta la llegada de Messi al equipo mayor.