Bayern vs. Real Madrid por el milagro del equipo español en la revancha de Champions League

Jude Bellingham, del Real Madrid, asiste al entrenamiento del equipo en Múnich, Alemania, el 14 de abril de 2026. El Real Madrid se enfrentará al Bayern de Múnich.

La difícil situación del Real Madrid hace de la vuelta de cuartos de Champions contra el Bayern Munich una auténtica final, consideró este martes el centrocampista inglés Jude Bellingham.

"Para nosotros, cada derrota en la Liga de Campeones parece un desastre. Dada nuestra situación, el partido de mañana (miércoles) es una final, será todo o nada", aseguró Bellingham este martes desde Múnich.

"Esa es la mentalidad con la que tenemos que jugar, no podemos escondernos", añadió en la rueda de prensa previa al encuentro en el Allianz Arena.

Contra las cuerdas tras su derrota (2-1) en la ida en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid, con la Liga cuesta arriba y eliminado de la Copa del Rey, está obligado a ganar para evitar terminar la temporada en blanco.

"Es imposible ganar la Liga perdiendo tantos puntos", admitió el internacional inglés, consciente de la posición del Real Madrid, segundo en el campeonato español a nueve puntos del líder Barcelona a falta de siete jornadas para el final.

"Queremos seguir vivos y llegar a ganar esta Liga de Campeones. Jugar para conquistar un título a final de temporada, no sólo dejar que los partidos pasen", prosiguió.

Preguntado por su asociación con las otras dos estrellas madridistas, Kylian Mbappé y Vinicius Junior, Bellingham admitió una falta de automatismos, pero llamó a "creer" en ellos.

"Creo que ha habido partidos en los que hemos combinado bien juntos. Pero es verdad que a veces es complicado, porque son jugadores que, de forma natural, los dos prefieren recibir el balón en el lado izquierdo. Así que puede ser difícil cuando los tres nos encontramos en la misma banda", constató.

"Ha habido partidos en los que nuestros movimientos han sido fluidos, con libertad. A veces eso nos ha desorganizado un poco, pero también nos ha llevado a ganar algunos partidos", añadió el centrocampista inglés.