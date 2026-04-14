Boca Juniors golea a Barcelona 3-0 en La Bombonera por la Copa Libertadores

Boca Juniors goleó 3-0 a Barcelona en La Bombonera este martes 14 de abril del 2026 por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Boca vuelve a su estadio para jugar por primera vez en tres años un partido en su casa.

El partido comenzará a las 19:00 de Ecuador y será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán. Boca, que no participó de la edición 2024 de la Libertadores y fue eliminado en la repesca en 2025, comenzó la semana pasada con el pie derecho su aventura copera de 2026, con un triunfo por 1-2 en condición de visitante ante Universidad Católica de Chile, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro.