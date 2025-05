Moda Circular: ¿cómo vestir sin dañar el planeta?

Actualizado 16:49

Redacción Día a Día |

¿Cuántas veces compró ropa este mes? Tal vez fue una camiseta barata, una prenda en oferta, algo que parecía una ganga. Pero detrás de esa compra, hay un costo que no se ve en la etiqueta: 2.000 litros de agua para fabricar una sola camiseta y toneladas de desechos textiles que cada segundo terminan en la basura. La industria de la moda, que desde hace miles de años ha reflejado estilo e identidad, hoy es una de las más contaminantes del planeta. Renovar el armario constantemente por poco dinero está alimentando una crisis ambiental que crece con cada prenda que desechamos sin pensar.

Lea también:

Frente a este escenario, la moda circular es una alternativa posible y necesaria. No se trata solo de reciclar, sino de repensar todo el ciclo de vida de una prenda: desde cómo se diseña, qué materiales se usan, hasta cómo puede reusarse y rehacerse. Hoy en día, ya existen tejidos hechos a partir de fibras naturales como la yuca, el cáñamo o incluso las hojas de piña, que no solo son biodegradables, sino que reducen significativamente el impacto ambiental. También implica extender la vida útil de la ropa, reparar, intercambiar, rediseñar.

No todo depende de las marcas, los consumidores, tienen más poder del que imaginan. Un consumo consciente inicia con preguntas sencillas que es indispensable hacer antes de comprar: ¿realmente lo necesito?, ¿de dónde viene esta prenda?, ¿está hecha para durar? Cambiar la forma en la que vestimos no significa renunciar al estilo, sino entender que cada elección de compra tiene un impacto. En un planeta con recursos limitados, vestir sin destruir no es solo una tendencia: es una necesidad urgente.

También en Teleamazonas: