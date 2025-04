Kichwa, la lengua que se resiste a desaparecer

Actualizado 12:56

¿Alguna vez has sentido el palpitar de tu shungo, ese latido profundo que resuena en tu pecho cuando te encuentras con el ser amado? O tal vez has recibido una yapa, ese extra generoso que se ofrece cuando compramos algo. ¿Quién no tiene un wawa consentido? Y cuando el frío arremete, desde el fondo del alma seguro has exclamado achachai, mientras que, si el dolor te alcanza, no hay duda, un ayayai escapa de tus labios. Estas palabras no son solo sonidos, son reflejos de emociones, vivencias y la conexión profunda que el kichwa tiene con la vida diaria de los ecuatorianos.

A pesar de ello, según la UNESCO, el kichwa está clasificado como una lengua vulnerable; las principales amenazas son la globalización y la urbanización. Sin embargo, esta lengua se ha convertido en un símbolo de identidad cultural. Uno de los vehículos para conservarla es el arte, especialmente la música.

El hip hop kichwa es una fusión poderosa que mezcla ritmos urbanos con la rica tradición lingüística indígena. A través de sus letras, los artistas jóvenes expresan sus luchas, sueños y la resistencia cultural de sus pueblos. Además de reivindicar la identidad y las raíces, es una forma de que las nuevas generaciones valoren y conserven su lengua.

