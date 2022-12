La Sagrada Familia de Barcelona ilumina por primera sus dos torres

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona iluminó este viernes 16 de diciembre por primera vez las dos nuevas torres que culminó recientemente, con las que el famoso templo avanza hacia el tramo final de su construcción iniciada hace 140 años.

Las estructuras, dedicadas a los evangelistas Lucas y Marcos, están coronadas por dos grandes terminales en forma de buey y león respectivamente, que se iluminaron por primera vez tras el tradicional concierto de Navidad en la basílica diseñada por el arquitecto modernista catalán Antoni Gaudí.

Hem il·luminat per primer cop les torres de Lluc i Marc!



Hemos iluminado por primera vez las torres de Lucas y Marcos.



We’ve lit up the towers of Luke and Mark for the first time pic.twitter.com/ln3yyu3zP2