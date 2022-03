El catedrático y analista político, Santiago Basabe, analiza las bajas políticas en el equipo de gobierno del presidente Guillermo Lasso.

En el espacio de entrevistas 24 Horas, el analista consideró que la renuncia de la ministra Alexandra Vela dejó claras dos ideas fundamentales.

«La primera, hay dos grupos dentro del Palacio de Gobierno. Unos a favor de la muerte cruzada y otros en contra», indicó Santiago Basabe.

«Se queda con el sector que cree que puede gobernar desde decretos o a través de, eventualmente, una consulta popular», resalta.

Por ello, comenta que esta decisión puede clarificar el panorama en el Palacio de Gobierno. «Ojalá sirva para que el presidente tenga una línea específica de qué puede hacer y qué va a hacer en el futuro inmediato».

Y la segunda idea, el cambio de Carlos Jijón en el tema comunicacional. «Ojalá esto sirva, no para poner otra personas, sino para reordenar toda la estructura de comunicación del Gobierno. Me parece no ha funcionado bien, no tiene una vocería única».

Por otra parte, Santiago Basabe cree que el gobierno podría girar y dar un cambio en su línea política. E intentar ciertos acercamientos con la Revolución Ciudadana.

Y afirma que esto tiene que ver con lo que Carlos Pólit pueda hablar ahora que está detenido en Estados Unidos.

«La detención de Pólit no es una casualidad ni coincidencia. Cae exactamente en un momento político ecuatoriano donde hay una crisis muy fuerte. Ese tema va a ser fundamental en las negociaciones».

