'Nuestro Mundial': la emotiva canción de Teleamazonas para unir a Ecuador en la Copa del Mundo 2026

Teleamazonas presentó su canción oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¡Un Mundial tan nuestro solo se vive en Teleamazonas! Este lunes 4 de mayo, El Canal de la Familia Ecuatoriana reveló su canción oficial y de cobertura para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cargada de un ritmo que contagia, la canción de Teleamazonas fue pensada y creada para gritar, sentir y vivir el fútbol como solo los ecuatorianos lo saben hacer.

Bajo el lema "Nuestro Mundial", Teleamazonas busca llegar a los hogares de todo el Ecuador con la pasión y la emoción que solo el fútbol brinda.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca el 11 de junio. Las selecciones de México y Sudáfrica serán las encargadas de inaugurar la fiesta más grande del planeta.

En tanto que Ecuador hará su debut el domingo 14 de junio ante Costa de Marfil. El encuentro se jugará a las 18:00 (hora ecuatoriana).

Y El Canal de la Familia Ecuatoriana transmitirá 80 de los 104 partidos de la Copa del Mundo. 40 serán en señal abierta y 40 en horario diferido.