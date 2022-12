En nuestro espacio de Entrevistas en 24 Horas del noticiero de Teleamazonas, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció que el próximo 21 de diciembre el Metro de Quito abrirá sus puertas a la ciudadanía.

Además, comentó que en los primeros días de enero este sistema de transporte tendrá su primera fase de operación “Hasta que en los primeros meses del 2023 llegará el momento en el que será todo pagado, como corresponde”.

El Burgomaestre hizo énfasis en que en primera instancia se cumplirá una serie de fases por la seguridad y la formación del ciudadano. “En principio será una casa abierta en la que tengan la posibilidad de entrar a la estación, ver lo que integra la parada, dónde están las escaleras, las salidas, cómo debo entrar al Metro”, comentó Guarderas.

Asimismo, dijo que es importante que los usuarios aprendan y conozcan muy bien donde están situadas las estaciones pues se trata de un sistema totalmente distinto a lo que se vive en superficie. “Debemos tener un manejo de las estaciones para poder hacer una trasportación segura y confiable. Además tenemos una segunda fase que es la operación y el sistema integrado”, comentó el Alcalde.

Costo

Sobre el valor que los pasajeros deberán cancelar al utilizar los servicios del Metro de Quito, Guarderas dijo que está establecido desde al año 2019. “La tarifa de integración total si yo cojo un convencional, un Trole o un Metro será de 0.60 centavos. Si yo únicamente quiero pagar el Metro de Quito serán 0.45 centavos”, añadió el Burgomaestre.

Sin embargo, recordó que es necesario familiarizarse y tener un dominio de lo que significa este sistema de transporte. “Son tarifas que ya están establecidas no han sido modificadas y lo único que tiene que saber el ciudadano es cómo es el manejo, dónde pago, cómo pago. Si no hace bien la operación va a tener que pagar el doble y esto nosotros no queremos”, agregó Guarderas.

Detalles

Por otro lado, mencionó que se deben realizar una serie de protocolos para garantizar la seguridad de los usuarios y al momento se trabaja en mesas técnicas con varias entidades como la Secretaría de Seguridad, ECU 911, Policía, Bomberos e incluso el Ejército.

Sin embargo fue enfático: “Es importante identificar las paradas y cómo funcionará todo el sistema. El no conocer ni tener familiaridad con estos temas puede ocasionar que los ciudadanos pierdan tiempo y que encuentren dificultades”.