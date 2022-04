‘Scrat’ es el nombre de la hiperactiva ardilla de la saga de ‘La Era del Hielo’ (2002) que persiguió una bellota e intentó, sin conseguirlo en ninguna película, comérsela. Tomada la decisión de cerrar Blue Sky Studios, de propiedad de Disney, los animadores presentan el momento en el que, por fin, Scrat logra devorar el ansiado fruto, poniéndole así el punto final de una exitosa etapa.

El estudio de animación, encargado de darle vida a la saga de películas, cerró en 2019 por decisión de Disney «dada la realidad económica actual”, agravada por la pandemia del COVID-19. Dos años después del fin de sus operaciones, “un pequeño grupo de artistas se unió para hacer un plano final, titulado ‘The End’ y publicado en una cuenta de Youtube identificada como ‘Finale’.

“Este plano es una despedida, un adiós en nuestros propios términos», expresaron los animadores en redes sociales. Cabe mencionar que Disney perdió los derechos de Scrat el pasado 28 de enero de 2020 y el personaje le pertenece a su creadora, Ivy.

Silberstein anunció que había vencido en los tribunales tras una larga batalla legal con Twentieth Century Fox Film Corporation (Fox) en la que la mediación de Disney no fructificó. No obstante, esta no es la última vez que los fanáticos de la saga podrán ver a Scrat. Disney ya tiene disponible seis cortos originales con el título ‘Las Aventuras de Scrat’ en su plataforma de streaming. Además tiene previsto estrenar ‘Las aventuras de Buck’ en las próximas semanas.