Una persona resultó herida levemente este martes al estrellarse un avión en Texas (EE.UU.) con veintiún personas a bordo, informaron las autoridades locales.

La oficina del sheriff del condado de Waller County dijo en su página de Facebook que el aparato se precipitó al norte de la carretera de Morton. El hecho se registró cerca del aeropuerto ejecutivo de Houston.

Posteriormente, «Todos los pasajeros y la tripulación fueron sacados a salvo con un herido leve», precisaron las autoridades.

Private MD-87 (N987AK) carrying 21 people crashes while attempting to takeoff from Houston Executive Airport. Early reports say 1 person injured. https://t.co/jla2oezTfy pic.twitter.com/GaHwFTnLsa