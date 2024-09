Una tarde de terror vivió un hombre que fue secuestrado en el sur de Quito. Fue contactado por redes sociales para realizar una mudanza en pero, al llegar lo metieron a un vehículo para después pedir dinero por su liberación.

El momento del secuestro fue captado en video. Se escucha el pedio de auxilio mientras dos personas intentan ingresarlo en un vehículo blanco. La víctima dice que le mordieron en los brazos y también en el estómago mientras se resistía al secuestro.

“Después de que se dieron cuenta que no tenía nada se llevaron solamente el celular y un poco de plata. Me dijeron te lanzas solito pero no regresas a ver porque te metemos un tiro”, cuenta la víctima. Lo habría dejado en el sector de Llano Chico, en el norte de la Capital.

Sin embargo, 12 horas después del hecho delictivo, la Policía Nacional informó sobre la detención de los implicados. Además se conoció que exigían USD 20 por la liberación de la víctima.

Joan Luna, jefe del Distrito Quitumbe de la Policía Nacional señaló que dos personas fueron detenidas. Además, el vehículo que la víctima utilizaba para las mudanzas fue recuperado, según las autoridades.

