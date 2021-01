0 0

En nuestro segmento “Manos Solidarias” le presentamos la historia de Don Segundo Tipán, quien siente un terrible dolor en una de sus piernas, debido a que hace dos años se cayó en una cantera provocándole una gran infección

Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que él salga todos los días en busca de alimento desde su casa ubicada en el centro de la capital

Uno de sus sobrinos que vive cerca y lo vista a diario cuenta que con lo poco que tienen han tratado de curarlo, pero nada ha servido, pues necesita una intervención quirúrgica de inmediato

Esto no es lo único preocupante, él vive en condiciones no aptas, su casa parece que en cualquier momento podría caerse y el techo ya no sirve para cubrirle de la lluvia

Quienes deseen colaborar se pueden comunicar a los teléfonos: 0989250206 o al 0991327762

En nuestras manos está ayudar a Segundo que solo quiere vivir en condiciones dignas y poder llevarse un pan a la boca diariamente

Segundo solo pide Salud y un techo que lo abrigue del frio

Segundo Tipán necesita una cirugía urgente para no perder su pierna, los detalles de esta noticia en el siguiente video: