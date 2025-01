Actualizado 14:15

Redacción Teleamazonas.com |

Selena Gómez se mostró devastada por las deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos. La cantante estadounidense compartió un video donde se muestra envuelta en llanto y lamentando la situación de cientos de latinoamericanos, este lunes 27 de enero del 2025.

Su pronunciamiento lo realizó a través de las historias de Instagram, donde cuenta con más de 422 millones de sugeridores. El clip lo acompañó con el mensaje: «Lo siento” y un emoji de la bandera mexicana.

“Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho», lamentó entre lágrimas la interprete de ‘Naturally’, cuyo padre, Ricardo Joel Gómez, es de origen mexicano.

También se mostró frustrada por no poder ayudar. «Me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer do. Lo intentaré todo, lo prometo”, agregó la artista de 32 años.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:



“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma