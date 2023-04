Por Bayron Manzaba

“En el 2020, junto a mi familia nos contagiamos de covid-19. Era el inicio de la pandemia y pasamos una situación muy fuerte porque mi esposa y yo estuvimos con oxígeno. Aún me duele recordar esto porque fueron 15 días muy duros. Pero, con mucha fe, le pedimos al Jesucito del Gran Poder y, dando gracias a Dios, estamos aquí”.

Es el relato de Pablo Ganchala, antes de participar en una de las procesiones más destacadas de Ecuador por la Semana Santa, la del Jesús del Gran Poder. Desde su experiencia con el coronavirus, el devoto cuenta que todos los años se pone al servicio de Jesús, con más empeño, amor y fe que antes de la enfermedad.

Pablo recuerda que desde hace más de siete años se encargó de las andas del Jesús del Gran Poder, en el sur de la ciudad. “Esta es una experiencia muy grande para mí. Soy católico y lo asumí con todo el cariño. Cada año lo hago con mucha fe. Para mí ha sido grato servirle al Jesucito; me ha hecho muchos favores y cómo no darle gracias en este día especial, en el que recordamos su muerte y resurrección”.

Con emoción, Pablo cuenta que su tarea consiste en tener todo a punto para la procesión y en «dar mantenimiento y cargar las andas del Jesucito”. Unos días antes de la procesión hacemos la limpieza de las andas. El viernes recibimos a la señora que nos hace el arreglo y decoración. Luego de eso, relata, arma el anda, con tubos que sostienen el domo, en cuyo interior se coloca la divina imagen de Jesús.

La llegada de este viernes 7 de abril entusiasma al feligrés. Es el gran día de la procesión. Personalmente, Pablo se encargará de sacar al ‘Jesucito’ del Gran Poder, como él le dice. Desde la Iglesia lo llevará a pie hasta la primera estación y ahí lo colocará en un vehículo denominado andamóvil y continuará la peregrinación con todos los fieles.

«Son muchos favores los que he recibido. Siempre he pedido por la salud de mis hijos, de mi familia y siento que él nos ha sostenido. Hoy, por ejemplo, mi hija no se encuentra aquí. Por la situación actual salió del país y todos los días le encomiendo al Jesús del Gran Poder. Le pido que le cuide y que no le pase nada malo porque está realmente lejos», relata Pablo, afligido.

Quito tiene una agenda para vivir la fe

La Semana Santa en Quito presenta una gran oferta de actividades litúrgicas y culturales. En las zonas urbana y rural de la ciudad, miles de fieles y turistas nacionales y extranjeros viven la fe y las tradiciones de la Semana Mayor.

Tras el Domingo de Ramos y el Arrastre de Caudas, la mayor expresión y fervor de la fe se vive el Viernes Santo. Ese día se desarrollarán multitudinarias procesiones, entre las que destacan la de Jesús del Gran Poder, en Quito y la del Cristo del Consuelo, en Guayaquil.

Las procesiones se reproducirán en otras ciudades, pero en Quito se espera que más de 500 000 fieles recorran las calles del Centro Histórico y del sur de la capital.

Más de 100 actividades gastronómicas y religiosas se desarrollarán en Quito. Entre las actividades más destacadas para el Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección están:

Viernes Santo

08:30 | Procesión Santo Viacrusis

Este acto se desarrollará en la parroquia de Chillogallo. El recorrido será por las calles Joaquín Ruales, Marcos Escorza, Julián Estrella, Francisco Chiriboga; Carlos Freire, Manuel Coronado y Joaquín Ruales.

10:00 | Procesión Viacrucis

Será en el norte de Quito y recorrerá sobre la avenida 10 de Agosto y El Inca, Amazonas, Barberis y Estocolmo y sobre la Río Coca e Isla Isabela.

11:00 | Procesión de los diablos

Este acto está programado para que se desarrolle en la parroquia La Merced.

12:00 | Procesión Jesús del Gran Poder (Centro y Sur)

La Procesión del Jesús del Gran Poder recorrerá varias calles del Centro Histórico de Quito. Se iniciará y finalizará en la Plaza San Francisco. Recorrerá las calles Venezuela, Manabí, Vargas, Riofrío, Venezuela, Manabí, García Moreno y Bolívar.

De manera paralela se desarrolla la Procesión de Jesús del Gran Poder del Sur. Esta se inicia en la Iglesia de la Virgen del Quinche, en el barrio La Unión.

El recorrido incluirá las calles Guachapala, Mariscal Sucre, Michelena, Teniente Hugo Ortiz, Cacha, Viracocha, Cañaris, Jacinto Collahuazo, Libertadores, Zaruma y Puruhá.

18:30 | Procesión del Silencio

Desde la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de Quito, se iniciará esta peregrinación que espera contar con cientos de fieles. Desde el inicio hasta el retorno a la plaza Santo Domingo recorre las calles Rocafuerte, Salvador, Milagros, Montúfar, Pereira, Flores, Sucre, García Moreno y Rocafuerte

Sábado de Gloria

16:00 | Procesión Soledad de María

El acto se iniciará en el barrio San Marcos y recorrerá varias calles del centro de Quito.

18:00 | La Bendición del Fuego

Esta actividad religiosa será en el Parque Central de Alangasí

Domingo de Resurrección

18:00 | Misa Pontificial

En la Iglesia de Alangasí está prevista la misa Pontificial de la Resurrección de Cristo.

