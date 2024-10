La serie ‘Cien años de soledad’ ya tienen fecha de estreno en Netflix

La serie de televisión ‘Cien años de soledad’, inspirada en la principal novela del nobel Gabriel García Márquez, se estrenará el 11 de diciembre. Así lo informó este martes 8 de octubre de 2024 la plataforma Netflix.

La serie, detalló Netflix en un comunicado, tendrá dos partes de ocho episodios, la primera de las cuales comenzará el 11 de diciembre.

«Como cineasta, como colombiana, ha sido un honor y un enorme reto trabajar en un proyecto de la complejidad y responsabilidad de ‘Cien años de soledad'», expresó Laura Mora, una de las directoras.

Agregó que en esta iniciativa ha intentado «siempre entender la diferencia entre el lenguaje literario y el audiovisual, poder construir imágenes que contengan algo de la belleza, la poesía y la profundidad de una obra que ha impactado al mundo entero».

«Lo hemos hecho con amor y respeto a la novela, de la mano de un equipo técnico y humano excepcional», añadió Mora.

El otro director de la serie, Alex García López, señaló que «dirigir este proyecto ha sido todo un desafío y a la vez una aventura, finalmente en la vida tomar riesgos es necesario para darle sentido a lo que hacemos».

«Al sumergirme en la adaptación de ‘Cien años de soledad’, mi intención fue crear algo auténtico con el nivel de una producción internacional, ya que la historia lo merece», manifestó García.

Here's the first look at One Hundred Years Of Solitude — the new series adapted from Gabriel García Márquez's masterpiece novel.



In the mythical town of Macondo, the Buendía family confronts a curse, madness and impossible love. pic.twitter.com/n0WRsfh1hv