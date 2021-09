Servicio Secreto de EE.UU. publica fotos nunca antes vistas del 11-S

En sus redes sociales el Servicio Secreto de EE.UU. publicó por primera vez fotos nunca antes vistas del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001

Entre las imágenes inéditas publicadas son dos fotografías de limusinas blindadas y otros vehículos totalmente destruidos, en un garaje perteneciente a la Oficina de campo del Servicio Secreto en Nueva York.

These never-before-seen photos show some of the armored limousines parked at the former #SecretService New York Field Office that were damaged during the #September11 attack. #NeverForget pic.twitter.com/rqVFmpfjjY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

Asimismo, se observan las Torres Gemelas del World Trade Center cubiertas en humo después de ser impactadas por ambos aviones.

A never-before-seen photo: Ground Zero on Sept. 11, 2001, after the Towers collapse, taken by a Secret Service employee. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/qO1uCW42li — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

Aquí vemos al exdirector del Servicio Secreto, Brian Stafford, y miembros de su personal superior, se reúnen en el Centro de Crisis.

Former Secret Service Director Brian Stafford and members of his senior staff convene in the Director’s Crisis Center on Sept. 11, 2001. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/alAIxI0gyC — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

En un 11 de septiembre, pero de 2001, hace 20 años, Estados Unidos sufre el mayor atentado terrorista de su historia, con casi tres mil muertos.

Las Torres Gemelas de Nueva York quedan reducidas a escombros tras el impacto de dos aviones de pasajeros, secuestrados por un comando de Al Qaeda. El Pentágono, en Washington, es impactado por otra aeronave y un cuarto avión se estrella en Pensilvania.