Shakira le apuesta al regional mexicano con su nuevo tema ‘El Jefe’

Después de recibir siete nominaciones a los Latin Grammy y ser reconocida en los MTV Video Music Awards, Shakira presenta su nuevo sencillo «El Jefe» en colaboración con el grupo Fuerza Regida.

Este contagioso tema regional mexicano de ska ya cuenta con un videoclip, que fue dirigido por Jora Frantzis y filmado en Miami. Ha generado un gran impacto desde su lanzamiento, superando los 1.2 millones de visualizaciones en YouTube en tan solo dos horas.

En «El Jefe», Shakira aborda el tema de la desigualdad salarial al contar la historia de un empleado que experimenta diferencias significativas en su sueldo en comparación con su jefe.

Con este tema Shakira se sumerge completamente en el estilo norteño de la canción, montando a caballo y luciendo diversos atuendos de inspiración texana. Botas de tacón alto, sombrero vaquero y un vestido con flecos forman parte del ‘outfit’ que ha sido ampliamente elogiado en redes sociales.

Además, su habilidad para el baile y sus movimientos sensuales también destacan en la canción, añadiendo un toque especial a esta nueva producción de la talentosa cantante colombiana de 46 años.

Con su característica versatilidad musical, la artista colombiana demuestra una vez más su capacidad para explorar diversos géneros y conectar con su audiencia a través de letras con contenido relevante. Esta canción promete ser un nuevo éxito en su carrera, y su impacto no solo se limita a la música, sino que también puede generar conversaciones sobre cuestiones de equidad en el ámbito laboral.

Para añadir un toque de autenticidad y significado adicional, Shakira contó con la participación de Lili Melgar. Aparentemente se trataría de una niñera contratada por Gerard Piqué para cuidar a sus hijos, Milan y Sasha, cuando vivían en Barcelona. La cantante incluso menciona su nombre en la letra de la canción:

«Lili Melgar / Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización»

The longtime nanny of Shakira’s children, Lili Melgar, makes a cameo in her new music, titled “El Jefe.”



It is rumored she learned what Gerard Piqué was doing behind Shakira’s back so he wrongfully fired her without financial compensation. pic.twitter.com/WrvGUXI3XG