Taylor Swift y Shakira deslumbran en los MTV Video Music Awards

Taylor Swift arrasó en los MTV Video Music Awards, mientras la colombiana Shakira recogió el prestigioso premio «Video Vanguard» de la noche con una actuación que sacudió las caderas del auditorio e hizo un recorrido con los más exitosos temas de su carrera.

Swift continuó con su reinado mundial al ganar premios como el de «Mejor Canción» y «Mejor Pop», mientras varios de los trofeos más importantes de la noche aún tenían que repartirse.

NSYNC, los rompecorazones adolescentes de finales del milenio, se reunieron en el escenario por primera vez en una década para concederle este último galardón a Swift. «No se me da bien pasar» de fan a ganadora, dijo la estadounidense.

~ Watch Shakira performing a medley of her hits at the #VMA as a celebration of her Video Vanguard Award!

~ Mira la presentación de Shakira en los #VMAs como celebración del premio Vanguard que recibió hoy! pic.twitter.com/SuNIjoxfhQ