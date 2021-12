La situación sanitaria en el Ecuador al cierre del 2021 ante la Covid-19

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», analizamos la situación sanitaria del Ecuador tras el aumento de casos de Covid-19.

Para ello contamos con la presencia de tres expertos en el área médica: Esteban Ortiz, César Mariscal y Washington Alemán.

El médico investigador y salubrista Esteban Ortiz afirma que el año cierra con un incremento exponencial en los casos positivos. «Diciembre ha sido el primer mes desde julio en el cual se superaron los 1000 casos por día, en promedio. Sin embargo, las muertes diarias atribuidas a esta enfermedad están en este mes subiendo entre 12 y 17 muertes por día. Es un número importante, pero en comparación con meses anteriores estos datos son alentadores».

Por ello, indica que se evidencia que las vacunas funcionan y que, pese a la mayor cantidad de casos positivos, la mortalidad no tiene la misma proporción.

Por otra parte, el médico infectólogo Washington Alemán considera que se debe dejar claro que la pandemia no termina. «La presencia de esta variable (ómicron), forma parte la propia historia natural de las infecciones por coronavirus. Cada tres o cuatro meses vamos a seguir viendo mutaciones o variantes porque forma parte de la naturaleza del virus».

También afirma que da la impresión de estar frente a «otra pandemia», porque es un virus diferente al ser más contagioso. «Con una letalidad menor que delta o las otras cepas, eso no quiere decir que el sistema sanitario como el nuestro no vaya a saturarse. Eso es lo que no se quiere. La idea es tratar de buscar estratégias para ayudar a prevenir el colapso sanitario», explica Alemán.

La dosis de refuerzo es necesaria

De igual manera, respecto a la situación sanitaria en Ecuador, el médico internista César Mariscal comenta que hay grupos de pacientes de todo tipo.

«Estamos viendo el grupo de pacientes con demanda ambulatoria, con Covid y cuadro leve. De ellos sabemos que tienen variante ómicron según el laboratorio puede determinarlo. También hay pacientes hospitalizados en mayor número. Y hay hospitalizados severos. Todas las posibilidades son reales», explica.

De igual manera, afirma que hay personas no vacunadas y vacunadas en los hospitales. «Personas que han pasado más de seis meses de su vacunación y al tener una disminución de protección inmune comienzan a reinfectarse. Por eso es importante remarcar que hay que aplicarse la dosis de refuerzo», sostiene Mariscal.

No obstante, resalta que también se empieza a ver pacientes con Covid sintomático leve en personas que recibieron tercera dosis de vacuna.

