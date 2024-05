Solanda Goyes: Hay un exceso en los formalismos en el concurso de jueces

“Hay un exceso en los formalismos (en el concurso de jueces) y por eso se recortó el número de postulantes”, dijo Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura.

«Contamos con dispositivos que nos permitirán revisar si tienen los méritos y conocimientos para este cargo y también si cumplen el perfil y la probidad«, afirmó Goyes este martes 21 de mayo del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Goyes ratificó que las acciones de protección presentadas por dos postulantes, no afectarán el calendario del proceso. “No altera la continuidad. Si bien ha sido suspendido eso no altera la continuidad general. Suspendieron de manera excesiva por parte de la jueza que conoció la acción porque no hay méritos para la medida cautelar”, enfatizó.

Además, la vocal de la Judicatura considera que hay unos excesos en los formalismos y se debería enfocar el proceso en revisar lo fundamental, que es la calidad de la producción jurídica de quienes se han postulado y la probidad.

Lea también:

No obstante, pese a estos problemas, Goyes señaló que cuentan con los dispositivos necesarios para garantizar que los mejores hombres y mujeres llegarán a la Corte Nacional de Justicia.

Para ello, la abogada aseguró que se ha impulsado el principio de publicidad al permitir que todo el Ecuador pueda revisar los expedientes de los postulantes, la declaración de conflicto de intereses de cada uno y también se realizará una prueba psicométrica para conocer si tienen el perfil para cumplir con las competencias.

Asimismo, se mostró preocupada por la desigualdad en el número de postulantes en el concurso de jueces nacionales, pues hay menos mujeres aspirantes que hombres. Goyes detalló que esto tiene relación con la titulación en esta rama. Por ello, la vocal dijo que ha insistido en la creación de reglas paritarias.

«No he tenido todo el éxito dentro del pleno de la Judicatura porque mis compañeros se han opuesto. pero hemos dejado algunas medidas que permitan equiparar estas circunstancias de desigualdad», concluyó.

También en Teleamazonas: