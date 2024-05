“El Consejo de la Judicatura tiene una responsabilidad enorme al seleccionar 10 jueces nacionales que van a durar en funciones nueve años”, dijo Fausto Murillo, exvocal del Consejo de la Judicatura.

“Tiene que llegar (a la Corte Nacional de Justicia) gente idónea, con conocimientos y especialidad«, enfatizó Murillo, este jueves 16 de mayo del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Murillo recalcó que la Judicatura, desde la cabeza, debe “mantener una posición institucional objetiva y transparente” en el proceso para elegir a los mejores profesionales. Además, recordó que desde hoy empieza “el verdadero concurso” pues arrancará la calificación de méritos, donde está en juego 50 puntos. Y luego se iniciará la fase de oposición, la más importante porque califica la capacidad y formación de quienes pretender ser jueces de la Corte.

“Estas designaciones son vitales para la estructura institucional del país en el ámbito de la administración de justicia (…) Lo ocurrido en el concurso de Defensor Público no puede ocurrir en la selección de jueces”, recalcó el exvocal de la Judicatura.

Sobre el conflicto de intereses que pueda existir en estos procesos, Fausto Murillo pidió a las autoridades dar un paso al costado para no afectar los concursos. “Se necesita que los jueces mantengan esa independencia y no entren en estos conflictos. No puede ser que por más poder político o económico que se ostente se rompa esta línea que no debe sobrepasar del respeto a la independencia de la función judicial”, añadió.

Fausto Murillo también se refirió a la actuación de los miembros de la Comisión de Fiscalización durante la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Afirmó que ocurrido “es una vergüenza para la nueva Asamblea y el país exige consecuencias”.

“No puede quedar en la impunidad ni pasar por alto esas actuaciones que lo que han hecho es amedrentar, emboscar y contaminar casos importantísimos de corrupción y de crimen organizado. El país entero tiene que estar vigilante y apoyar 100% la independencia de la función judicial. Particularmente, apoyar la acción y misión de la Fiscalía General del Estado”, concluyó el exfuncionario.

