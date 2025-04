Spotify se cayó a nivel mundial el miércoles 16 de abril del 2025

Actualizado 10:10

Redacción Teleamazonas.com |

Spotify, una de las app más usadas en todo el mundo para escuchar música, presentó problemas este miércoles 16 de abril de 2025. Usuarios reportaron inconvenientes para usar la plataforma. La empresa se pronunció.

Según los reportes de usuarios en DownDetector, en distintos países del mundo se registraron problemas con Spotify con un registro de más 47 000 reportes desde las 08:00 hasta las 10:00.

Algunos usuarios de Spotify en Estados Unidos que intentaron acceder al sitio fueron alertados del problema con mensaje de error HTTP 502: “Error del servidor. El servidor encontró un error temporal y no pudo completar su solicitud. Inténtelo de nuevo en 30 segundos”, se lee en las imágenes compartidas.

En la cuenta oficial de Spotify Status se pronunciaron sobre el tema. «Estamos al tanto de la interrupción y estamos trabajando para resolverla lo antes posible. Los informes de que se trata de un ataque de seguridad son falsos«, señaló.

La plataforma no ha establecido un tiempo para retomar los servicios y tampoco ha especificado las causas exactas que provocaron la caída mundial.

We are aware of the outage and working to resolve it as soon as possible. The reports of this being a security hack are false.