El UFC 280, en Emiratos Árabes Unidos, dejó polémicas declaraciones y resultados en la categoría peso gallo que involucraron al ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera.

Aljamain Sterling, campeón de la división, sometió a TJ Dillashaw en el segundo asalto. Mientras que el número uno Petr Yan cayó por decisión divida contra el estadounidense Sean O’Malley, a quien ya venció anteriormente el manabita.

Con estos resultados, para muchos fanáticos y expertos, Vera es el principal oponente dentro del ranking para pugnar el cinturón con Sterling, quien aprovechó su victoria para pedir que ‘Chito’ sea su próximo rival. «Tienes más de eso Chitos Doritos Vera«, señaló.

The Bantamweight champ has words for EVERYONE at 135lbs 👀 #UFC280 pic.twitter.com/wupyBBvZoE