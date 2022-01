Subastan por 3,36 millones de dólares una página de un cómic de Spiderman

La página número 25 del número 8 del cómic «Guerras secretas», en el que «Spiderman» aparece vestido con un traje negro por primer vez, ha batido un nuevo récord en el mundo de las subastas al ser adjudicada por 3,36 millones de dólares.

Según ha informado la casa de subastas americana Heritage Actions, con este precio pagado por un comprador anónimo se rompe la barrera que actualmente había en el mundo de las subastas de cómic; y que hasta ahora ostentaba una edición de 1974 de «El increíble Hulk» que ofrecía un adelanto de la primera aparición de «Lobezno».

I’ll dash that hope… Not me. If you see any of my original art at auction, you can be 100% certain I’m not the seller. 🙂 https://t.co/QhomsM4ref