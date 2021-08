‘Venom: Let There Be Carnage’, una vez más, vuelve a postergar su estreno ante el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos. De acuerdo con la revista Variety, ya no se estrenará el próximo 24 de septiembre. Ahora su debut será el próximo 15 de octubre.

A lo largo de este año y medio de pandemia, la cinta ha sufrido varias reprogramaciones con el fin de llegar a un estreno en cines con las menores restricciones posibles. Hoy, con la presencia de la variante delta en el mundo, Sony ha decidido mantener a la expectativa la película por lo menos un mes más.

En este marco, Variety destaca una encuesta realizada por el Grupo Nacional de Investigación de Estados Unidos. Los resultados advierten que se registró unadisminución en el porcentaje de las personas que se sienten seguras para ir al cine.

Antes del anuncio, Sony reveló hace una semana el nuevo tráiler para la próxima película del simbionte, protagonizada por Tom Hardy. En el adelanto se puede ver pequeños guiños de lo que podría desencadenar la presencia de Carnage, interpretado por Woody Harrelson, en la ciudad.

Fuente | Hipertextual/Variety