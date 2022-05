La casa de subastas Kedem, en Jerusalén, lanzará al público una carta firmada por el reconocido físico de origen judío, Albert Einstein, en la que llama a las potencias mundiales a luchar contra la Alemania Nazi. El mensaje data de 1936, año en la que la que la amenaza del nazismo a los judíos europeos se fortalecía cada vez más.

Dirigida a Karen Stampe Bendix, la nota contempla una cita importante del científico ante una eventual catástrofe social: «no existe más remedio que enfrentarse a Alemania», e incluso recurrir a medidas drásticas. E incluso tomar partido por mano propia y hacerlo sin dudar.

“Habría sido mejor intervenir hace ya tres años. Hay enfermedades que no se pueden superar sin cirugía. No puedo negar esto a pesar de que aborrezco el cuchillo. Lo más lamentable es la débil postura de Inglaterra, en la medida en que pospone el inicio de la guerra, pero ciertamente no puede evitarla”.

En la carta, que será subastada el próximo 24 de mayo, también arremete con la postura de los franceses, ya que son gran parte ‘responsables de la desesperada situación actual’. “Porque impidieron que se tomaran medidas enérgicas en un momento en que hubiera sido relativamente fácil adoptarlas», agrega Einstein.

Las palabras de Einstein cuminan con una descripción sentimental prevaleciente de Estados Unidos en ese momento. «Aquí también hay un gran desempleo y, a diferencia de la situación en el pasado, [hay] un estado de ánimo de resignación pesimista con el estado. de asuntos Por otro lado, las difíciles circunstancias aquí no han dado lugar a las acaloradas pasiones políticas que nos son tan familiares en Europa”.

Kedem puntualizó que el precio inicial de la carta de Einstein es 5.000 dólares. En la puja, la casa espera venderla por 15.000 o 25.000.

Fuente | RT/Aurora Israel