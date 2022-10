¿Black Adam y Superman se encontrarán en la nueva película protagonizada por Dwayne Johnson? Todo apunta a que el junte será una realidad gracias a las declaraciones y publicaciones que ha estado haciendo el actor en los últimos días y que promete el regreso de Henry Cavill a su papel más representativo.

‘Black Adam’ se estrenará el 21 de octubre de 2022. Los fanáticos podrían esperar hasta esa fecha para confirmar los rumores, pero hasta mientras, ‘The Rock’ ya dio pistas de lo que puede suceder. En la premiere mundial de la película, el actor habló con Entertainment Tonight sobre el regreso del Superman de Cavill.

Johnson fue muy cuidadoso al responder. “Hemos establecido a Black Adam como la fuerza más poderosa e imparable de nuestro planeta. Pero los fans han sido muy apasionados sobre “¿Dónde está la fuerza más imparable del universo? ¿Dónde está él?”.

Dwayne Johnson just has *this* to say to Henry Cavill after getting Superman to return to the DCEU in #BlackAdam: "Welcome home." 🙌 pic.twitter.com/QT0e0iYEOW