Archivan denuncia en el TCE contra el presidente Daniel Noboa

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó la denuncia presentada contra el presidente Daniel Noboa por una supuesta infracción electoral. El juez Ángel Maldonado tomó la decisión en este caso.

La denuncia, presentada por el ciudadano Marlon Pasquel, acusaba a Noboa de realizar una campaña electoral anticipada en relación con la consulta popular del 21 de abril de 2024.

En su resolución emitida el 26 de junio de 2024, el juez Torres señaló que la denuncia «no supera la fase de admisibilidad, al no cumplir con los requisitos necesarios, los cuales no son susceptibles de subsanación».

Además, Torres argumentó que «la denuncia permaneció oscura y ambigua al no haberse precisado cuál es la infracción que, a criterio del denunciante, habría cometido el denunciado».

La denuncia original fue ingresada el pasado 22 de mayo, pero fue archivada inicialmente por el juez del TCE, Joaquín Viteri, ocho días después por incumplir formalidades.

Sin embargo, Pasquel apeló esta decisión y logró que el pleno del organismo devolviera la denuncia para una nueva resolución, esta vez a cargo del juez Torres Maldonado.

El presidente Noboa, mientras tanto, continúa con su mandato sin que esta denuncia haya tenido un impacto legal significativo en su administración.

