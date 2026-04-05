Astronautas comparten la vista más impactante de la Tierra a modo selfie

Christina H Koch y Reid Wiseman tómense un momento para mirar hacia la Tierra mientras continúan su viaje hacia lo profundo del espacio, rumbo a la Luna.

Astronautas comparten nuevas imágenes de la tierra, captadas desde el espacio, ofreciendo una vista detallada y poco común del satélite natural.

Las fotografías, difundidas por el astronauta Reid Wiseman, destacan por su claridad y por mostrar la superficie de la tierra con un alto nivel de detalle.

UNA MIRADA DESDE EL ESPACIO

En una de las imágenes, la Tierra aparece parcialmente visible a través de la ventana de la cápsula Orion, destacando como el punto más brillante en medio de la oscuridad del espacio.

El planeta se observa en tonos azulados, cubierto por nubes y reflejos de luz solar.

Estas imágenes forman parte del trabajo de documentación visual de la misión Artemis, que marca un paso clave en el regreso de la humanidad a la exploración lunar.