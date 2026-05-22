Caso Goleada: Madre de Aquiles Álvarez responde en una carta a Daniel Noboa

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante una audiencia por el caso caso Goleada.

Gioconda Henríquez, madre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, publicó una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, en la que defendió a su hijo y cuestionó duramente a funcionarios del Gobierno por las declaraciones emitidas alrededor del proceso judicial que enfrenta el burgomaestre.

En el documento, la mujer aseguró que su familia vive “angustia, impotencia y miedo” al considerar que el alcalde ha sido tratado “como culpable antes de que exista una sentencia”.

“Mientras algunas autoridades hablan de justicia en redes sociales, hay madres que vivimos la angustia real de ver a nuestros hijos tratados como culpables antes de que exista una sentencia”, escribió. “¿Privilegios como cuáles?”, cuestiona la madre de Aquiles Álvarez

Rechaza supuestos privilegios judiciales

Uno de los puntos centrales de la carta se refiere a las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, sobre supuestos “privilegios” que tendría el alcalde.

La madre de Álvarez rechazó esas afirmaciones y defendió las condiciones de salud de su hijo.

“¿Privilegio es estar privado de libertad sin sentencia? ¿Privilegio es deteriorarse física y emocionalmente lejos de su familia?”, cuestionó.

También señaló que el alcalde requiere cuidados especiales debido a una condición médica y afirmó que existe un deterioro físico y emocional mientras permanece alejado de su familia.

Cuestionó el manejo político y mediático del caso

En el documento, la madre del alcalde aseguró que la justicia “no puede depender de simpatías políticas ni de titulares” y sostuvo que su hijo merece “un proceso justo, transparente y apegado a la ley”.

Además, rechazó que su nombre haya sido vinculado públicamente al denominado caso “Goleada”.

“Parece que en este país ya no basta con perseguir a una persona. Ahora también buscan extender el castigo hacia su familia”, escribió.

La mujer insistió en que no es “operadora política” ni “trofeo mediático” y afirmó que el proceso ha provocado desgaste emocional en toda la familia. “El país necesita menos odio”, dice la madre del alcalde

En la parte final de la carta, hizo un llamado a evitar “linchamientos disfrazados de justicia” y aseguró que “cuando la justicia pierde humanidad, todos estamos en riesgo”.

“Como madre, no me voy a callar cuando vea a mi hijo tratado de esta manera”, concluyó.