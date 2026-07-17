Hijas del creador de 'Betty, La Fea' presentan demandan por derechos de la telenovela

Las hijas del fallecido guionista colombiano Fernando Gaitán iniciaron un proceso legal para reclamar los derechos patrimoniales derivados de la explotación de la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, en un conflicto que enfrenta a los herederos del creador con el canal RCN Televisión.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, las demandantes sostienen que, como sucesoras del escritor, les corresponde recibir los beneficios económicos generados por la comercialización de la obra en diferentes plataformas y mercados internacionales.

El reclamo se genera años después del estreno

El reclamo se centra en los derechos patrimoniales que continúan produciendo ingresos años después del estreno de la producción.

El litigio busca que se determine el alcance de los derechos que conservan los herederos de Gaitán frente a los contratos suscritos con RCN para la creación y explotación de la telenovela.

La decisión podría tener repercusiones sobre la distribución de regalías obtenidas por retransmisiones, licencias, adaptaciones y otros usos comerciales de la obra.

El legado de Gaitán continúa generando interés

Yo soy Betty, la fea, estrenada en 1999, se convirtió en un fenómeno de la televisión mundial.

La historia ha sido adaptada en decenas de países, traducida a múltiples idiomas y reconocida como una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos, lo que ha mantenido vigente su valor comercial durante más de dos décadas.

Fernando Gaitán, fallecido en 2019, fue el creador de esta producción y de otros éxitos de la televisión colombiana.

Su legado continúa generando interés tanto por el impacto cultural de sus obras como por el valor económico que representan en la industria audiovisual.