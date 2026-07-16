Tripulantes de nave rusa, Soyuz MS-29, permanecerán ocho meses en laboratorio orbital

De izquierda a derecha, el astronauta de la NASA Anil Menon y los cosmonautas Pyotr Dubrov y Anna Kikina (Roscosmos), en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin.

La nave rusa Soyuz MS-29 despegó con éxito desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, para iniciar una nueva misión tripulada con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

A bordo viajaron los cosmonautas rusos Piotr Dubrov y Anna Kikina, junto con el astronauta de la NASA Anil Menon, quienes permanecerán aproximadamente ocho meses en el laboratorio orbital.

El lanzamiento se realizó mediante un cohete Soyuz-2.1a y la nave alcanzó la órbita terrestre pocos minutos después del despegue.

Actividades científicas en la estación

Posteriormente, completó un acoplamiento automatizado con la EEI, donde la nueva tripulación fue recibida por los astronautas y cosmonautas que ya desarrollaban actividades científicas en la estación.

Durante su permanencia en la plataforma espacial, los tres tripulantes participarán en experimentos relacionados con la biología, la medicina, la ciencia de materiales y el desarrollo de tecnologías para futuras misiones de exploración espacial.

Además, contribuirán al mantenimiento y operación de la Estación Espacial Internacional.

Se mantiene la claboración a pesar de conflictos

La misión también refleja la continuidad de la cooperación entre Roscosmos y la NASA en el programa de la EEI, uno de los principales proyectos internacionales de investigación científica en el espacio.

A pesar del complejo contexto geopolítico, ambas agencias mantienen la colaboración para garantizar el funcionamiento de la estación y el relevo periódico de sus tripulaciones.

Con la llegada de la Soyuz MS-29, la Estación Espacial Internacional suma nuevos integrantes a su equipo de trabajo, que continuará desarrollando investigaciones en condiciones de microgravedad con el objetivo de ampliar el conocimiento científico y preparar futuras expediciones de larga duración más allá de la órbita terrestre.