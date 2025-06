¿Qué buscan y de qué huyen los hombres cuando se van de retiro?

¿De qué huyen los hombres que se retiran (por una semana o, como mucho, 10 días) a sitios donde nadie los conoce? Sitios donde nadie sabe si son CEO, freelancers o ricos herederos; si son padres de familia, solteros irredentos o divorciados, heteros, gais o bisexuales. Por lo visto, y según apuntan varios conocedores del asunto, huyen de su entorno, de los roles que les han adjudicado y de las personas que les recuerdan todo lo anterior. “Buscan un lugar seguro donde no haya expectativas sobre ellos, donde no tengan que mantener una postura determinada y puedan flaquear”, explica Elisa Errea, fundadora de The Human Studio y The Wine Studio, que acostumbra a organizar retiros y ayudar a muchos hombres a dibujar sus “mapas de estrés”, una radiografía de sus puntos débiles.

La masculinidad tradicional, definida por el estoicismo, la solvencia, la autoconfianza y la glorificación de estar siempre ocupado está siendo redefinida bajo la lente de la salud mental, la empatía y el autocuidado, lo que produce una extraña convivencia en sitios como TikTok de hipermasculinidades tóxicas como las que protagonizan Andrew Tate y los criptobros que se retan a burpees con redes amables que invitan a los hombres a pedir ayuda, cuidarse y a aceptar su vulnerabilidad emocional. En ciudades como Londres y Nueva York las barberías hipster han mutado en espacios de bienestar, donde además de los afeites cosméticos habituales se ofrecen charlas de crecimiento personal y se organizan retiros. Las cifras de la organización Global Wellness Institute indican que hasta un 95% de los hombres ha mostrado en el último año algún grado de interés por su estado emocional.

Asegura el diario Financial Times que el wellness es el nuevo símbolo de estatus entre los hombres de éxito. En las conversaciones de los gurús de las finanzas se presume menos de lamborghinis y millas acumuladas en las aerolíneas y mucho más de retiros detox, ozonoterapias, cámaras hiperbáricas y test genéticos. Si antes el éxito era estar ocupado, ahora es disponer de tiempo para resetearse al menos dos veces al año.

Evryman, una plataforma de bienestar masculino fundada en 2016, fue de las primeras en cambiar los tradicionales planes masculinos de fin de semana por retiros de ocho días en el parque nacional Glacier, en Canadá, cerca de la frontera con Estados Unidos. El programa, dirigido a personas con una vida acelerada, se organiza en grupos de entre 15 y 20 hombres, e incluye cuatro horas diarias de senderismo, dos de ellas en absoluto silencio, conversaciones guiadas sobre el pasado, las relaciones, la vida laboral y la personal. Se dedica un día entero a intentar comprender y controlar los ataques de ira, y a continuación se proponen sesiones de meditación y baños de hielo de al menos tres minutos, una terapia muy popular y conocida en Instagram y TikTok por su nombre en inglés, cold plunges, que promete elevar la energía, la concentración y la sensación de autoeficacia.

El perfil de los hombres que se animan a esta experiencia es variado, pero casi todos atraviesan una situación de crisis, puede ser una separación, un despido, la muerte de uno de los padres o un cambio de década. “Muchas veces han tenido un ataque de ansiedad que se confunde con un accidente cerebrovascular o perciben que no pueden controlar la ira o que se han quedado solos”, cuenta Errea, y añade: “Aunque no tiene que pasarte nada para ir a un retiro”.

Los centros de bienestar de lujo han encontrado en los empresarios, hombres de negocio y CEO un filón. Los etiquetan bajo la exitosa categoría de líderes y les prometen un reseteo que los devuelva al ruedo frescos, ágiles y energéticos, con las hormonas equilibradas y, si se tercia, con un tratamiento en marcha para la obesidad o para frenar la caída del pelo. Dos de los grandes terrores masculinos junto a la disfunción eréctil. Esos retiros para top-performing-business-people son como MBA espirituales donde se afinan sus habilidades sociales, se entrenan las conexiones emocionales y se intentan derribar barreras que impiden mostrar vulnerabilidades. En la clínica de Alicante de SHA Wellness se les suele ver desarmados, envueltos en albornoces blancos, comentando sus avances con el detox de móviles y pantallas, o sintiéndose desafiados por una dieta antiinflamatoria donde se restringen algunos excitantes como el alcohol o el café. Se enrolan en el programa Leader’s Performance —desde 3.500 euros—, donde se les ajusta la actividad del sistema nervioso simpático, se les enseña a gestionar el estrés y a mejorar la calidad del sueño. Es uno de los programas con mayor índice de clientes que repiten, informan desde la clínica.

El líder solitario es uno de los temas a tratar en estos retiros. “Puedes tener los bíceps más tonificados del mundo y la cuenta corriente más grande, que si estás emocionalmente aislado y socialmente desconectado no serás feliz”, les machaca una terapeuta. Según el Barómetro de la Soledad, en España un 20% de los hombres sufre “soledad no deseada” y los expertos creen que pueden ser muchos más. Y aunque las cifras de las mujeres son similares, se cree que hay barreras culturales que impiden a los hombres pedir ayuda.

Un retiro, alejado física y socialmente del entorno habitual, es un “lugar seguro” donde mostrarse frágil e imperfecto delante de otros desconocidos también vulnerables. “Los retiros suelen hacerse en lugares de naturaleza exuberante donde se genera un ambiente de tribu que hace que la gente conecte con sus esencias más profundas y escape del entorno digital acelerado en que suelen transcurrir hoy nuestras vidas personales y profesionales”, opina Elisa, que organiza retiros en Casa de Indianos (Liandres, Cantabria) y en Abadía Retuerta (Sardón de Duero, Valladolid).

En Campwell Woods, una aldea perdida en un bosque en Wiltshire (Reino Unido), funciona el retiro Both Sides, que se anuncia como “un contenedor seguro para hombres” donde “conectar todos los elementos de la masculinidad para emerger como mejores maridos, hermanos y padres”. Su gran promesa es ayudar a los hombres a “escapar por un tiempo de los estreses de la vida moderna al tiempo que se adquieren las herramientas para lidiar con ellos”. Este retiro fue cofundado en 2020 por Anthony Mullally, un jugador de rugby irlandés retirado que quería que sus compañeros de equipo dejaran de comer carne. Aquí los retiros duran tres noches y con ellos se quiere, según ha declarado, romper estereotipos masculinos y “restablecer la integridad de los hombres” a través de ejercicios de mindfulness.

Otros grandes temores llevan a los hombres a considerar un retiro, entre ellos la pérdida del cabello y la caída de los niveles de testosterona. En estos casos los retiros son liderados por médicos, se vigila la alimentación y se hacen al menos dos analíticas para intentar equilibrar los niveles hormonales. Spoiler: no son baratos. “Hay una laguna enorme sobre la salud hormonal masculina, no hay consciencia sobre las fluctuaciones de la testosterona y su impacto en el deseo sexual y la agresividad. De la menopausia se habla ya con mucha tranquilidad, pero los hombres se sorprenden cuando ven las oscilaciones de su testosterona. Ni siquiera se la miden”, subraya Errea.

El insomnio y el estrés crónico son dos síntomas comunes que ha detectado Mike Dos Santos en los hombres que se acercan al Santuario Wellness de Abadía Retuerta. José Calderón, CEO de Signature Spa Organic & Vegan, en el centro de Barcelona, opina que los hombres cruzan la puerta de un spa o entran en un retiro por síntomas que les preocupan, como la tensión muscular y las consecuencias del estrés mantenido, entre ellas el bruxismo, las contracturas crónicas y la fatiga mental.

¿Y es esencial que no haya mujeres en los retiros para hombres? Al parecer la presencia femenina podría estimular las expectativas y reproducir los roles tradicionales y los miedos de los que se quiere escapar. Dejarían de percibirse como sitios seguros. Aunque en opinión de Errea, que también organiza retiros mixtos, el verdadero éxito de un retiro es la confianza: “Lo más importante es que se cree un ambiente de tribu entre todos”.

