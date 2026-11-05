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Día a Día

Actualizado: 05 nov 2026 - 15:50

Más de 200 días viviendo en la cuerda floja

Desde su creación en 1955, el libro Guinness ha registrado hitos extraordinarios, entre ellos el del equilibrista ecuatoriano Jorge Ojeda. En 1993, Ojeda rompió esquemas al pasar doscientos cinco días consecutivos suspendido sobre una pequeña plataforma a diez metros de altura en Orlando. Ahí durmió, comió y vivió casi siete meses. Su fascinante historia se cuenta en su propio documental, Mi vida en la cuerda floja.

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