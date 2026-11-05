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Día a Día

Actualizado: 05 nov 2026 - 15:56

La papa, el tubérculo que llegó al espacio.

Seguro, a muchos les ha pasado que mientras haya una o dos papas en casa algo se podrá inventar para matar el hambre. Hoy en día, es uno de los alimentos más importantes del planeta. Todo habría comenzado hace más de 5000 años y con tanta fortuna que fue aquí, en los Andes. Y de las cocinas terrestres, se trasladó al espacio; en octubre de 1995 fue el primer vegetal que se cultivó en microgravedad a bordo de la nave espacial Columbia.

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