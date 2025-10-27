Día de Muertos de las Mascotas; ¿por qué se conmemora el 27 de octubre y cuál es la tradición?

El 'Día de Muertos' es una fecha llena de tradiciones y simbolismos

Cada 27 de octubre, familias enteras tienen la oportunidad para recordar a las mascotas que partieron de este mundo, como un símbolo de amor y agradecimiento por las experiencias.

Esta tradición es originaria de México, pero con los años ha tomado relevancia en distintos países de Sudamérica. De acuerdo a la creencia popular, este día los animales de compañía que partieron cruzan desde Mictlán, el 'lugar de los muertos', para visitar a sus familias.

La tradición mexicana indica que la noche del 27 de octubre las almas de las mascotas fallecidas regresan a casa y permanecen en este lugar hasta la madrugada del 28 de octubre.

Para recibirlos se acostumbra a realizar un altar, el cual debe estar listo entre la tarde y noche de este lunes. En este espacio se deben colocar elementos representativos de cada mascota.

Este altar funciona para perros, gatos, aves conejos y otros. Además debe realizarse en un lugar especial y contener: