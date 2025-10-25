Estos son los 20 lugares de Quito para degustar la tradicional colada morada y guagua de pan

La colada morada y las guguas de pan son una tradición de Ecuador

Quito cuenta con una serie de lugares para disfrutar de la colada morada y las guaguas de pan. Esta tradición, que se comparte en familia y con amigos, se revive cada noviembre por el Día de los Difuntos.

El Ministerio de Turismo detalla que 20 establecimientos fueron reconocidos con una placa distintiva por mantener la tradición culinaria de Finados y conservar por más de 30 años la receta de esta bebida.

Para la selección de estos lugares se consideraron los parámetros del Distintivo Q, que estén bien implementados, que tengan buenas prácticas ambientales, instalaciones sanitarias adecuadas y una muy buena atención al cliente.

Los lugares que conservan la receta y tradición en la preparación de la colada morada y guaguas de pan son: las cafeterías Caribe y Modelo; Hasta la Vuelta Señor; Hotel Casa Gangotena; Octava de Corpus, Pim’s Panecillo; Quesadillas de San Juan; Vista Hermosa Restaurante Itchimbía; Bambú Bar, Achiote; Honey & Honey; La Choza; Restaurante Pacífico, Rincón La Ronda, y los hoteles Quito, Plaza Grande, Alameda Mercure, Howard Jhonson, Hilton Colón, Marriott y Hotel.

La colada morada es una de las tradiciones que perduran en el Ecuador y se consume en conmemoración del Día de los Difuntos.

Su preparación antiguamente era todo un ritual, donde se incluía la fermentación de la harina de maíz negro en recipientes de barro por tres o cuatro días para luego cocinar en leña, con jugo de mora, mortiño y miel.

Esta bebida tiene alrededor de 24 ingredientes. Entre ellos especies secas, canela, izhpingo, pimienta dulce, clavo de olor, sangoracha, maicena, harina morada, mortiño y otras frutas.

Esta bebida siempre va acompañada con la guaga de pan. Una clase de pan relleno con dulce de guayaba, higo, chocolate, sambo, tomate de árbol, zapallo, pasas con crema pastelera, entre otros.