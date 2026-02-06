Video viral en China al ritmo de Bad Bunny llama la atención en redes

Un video difundido en redes sociales ha captado la atención de miles de usuarios luego de que un señor en China interpretara y cantara el tema “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny, generando reacciones y comentarios por la conexión del artista con audiencias fuera del mundo hispanohablante.

Las imágenes muestran al señor cantando la canción mientras otras personas lo acompañan, en una escena que rápidamente se volvió viral y fue compartida en distintas plataformas, donde usuarios destacan el alcance global de la música del cantante puertorriqueño.

El video se suma a una serie de contenidos virales que reflejan cómo canciones en español trascienden fronteras culturales y lingüísticas, impulsadas por redes sociales y el consumo digital de música a nivel mundial.