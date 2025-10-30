Ferias, concursos, shows artísticos...; estas es la agenda para el feriado en Pichincha

La Fiesta de los Muertos es una tradición en la Mitad del Mundo

En Pichincha se realizarán ferias, concursos, shows artísticos, fiestas, presentaciones culturales, recorridos teatralizados, experiencia gastronómicas y más por el feriado de noviembre 2025.

Los eventos empezarán el sábado 1 y se extenderán hasta el martes 4 de noviembre. Las actividades están enfocadas para todas las edades y se puede compartir con familias y amigos.

A continuación la agenda completa:

MITAD DEL MUNDO

1 al 4 de noviembre

Feria de emprendimientos de 09:00 a 17:00

de 09:00 a 17:00 Cooking class y decoración de guaguas de pan de 11:00 a 13:00

de 11:00 a 13:00 4ta Edición de la 'Fiesta de los Muertos Mitad del Mundo 2025' de 18:00 a 21:00 en la plaza Central.

1 de noviembre

Presentación del grupo Ballet Folclórico Internacional Uyustus de 13:00 a 14:00

de 13:00 a 14:00 Presentación de danza latinoamericana ' Ocarina' de 14:00 a 15:00

latinoamericana ' de 14:00 a 15:00 Concursos de disfraces (adultos, niños y mascotas) de 15:00 a 17:00 en la plaza Central.

2 de noviembre

Presentación del grupo de danza Tradición Mestiza de 13:00 a 15:00 en la plaza Central

3 de noviembre

Presentación de la Agrupación Cultural Ayllu Danza de 13:00 a 14:00

de 13:00 a 14:00 Presentación de Danza Folclórica 'Camba Huasi' de 14:00 a 15:00 en la plaza Central

4 de noviembre

Presentación del Centro Cultural 'Pacha Callari' de 13:00 a 14:00 en la plaza Central

QUITO

1 al 3 de noviembre

Recorrido teatralizado: ' Cuentos de amor y terror ' en el Cementerio de San Diego a las 19:00 en el cementerio de San Diego

' en el Cementerio de San Diego a las 19:00 en el cementerio de San Diego 'Más allá de la vida', activaciones con decoraciones, luces y personajes tradicionales a las 19:00 en la plaza San Marcos, La Mariscal y calle La Ronda.

1 de noviembre

Experiencia medieval criadero 'La Leyenda' a las 17:00 en la Plaza de Toros

criadero 'La Leyenda' a las 17:00 en la Plaza de Toros ' Ruta comuna Llano Grande ' a las 09:00 en la plaza El Quinde

' a las 09:00 en la plaza El Quinde Recorrido calle de las 7 cruces a las 15:00 en la iglesia Santa Bárbara

a las 15:00 en la iglesia Santa Bárbara Recorrido Teatralizado 'Mas allá de la muerte' a las 19:00 en la Basílica del Voto Nacional

2 de noviembre

Salida Reserva Chakana a las 09:00 en la Fundación Jocotoc

a las 09:00 en la Fundación Jocotoc Recorrido calle de las 7 cruces a las 10:00 en la Iglesia Santa Bárbara

Presentación de la comedia titulada ' Doña Filomena pierde su diadema ' a las 12:00 en La Casona de Ilaló en la parroquia de La Merced

' a las 12:00 en La Casona de Ilaló en la parroquia de La Merced Recorrido Teatralizado 'Mas allá de la muerte' a las 19:00 en el convento del Tejar

3 de noviembre

Experiencia gastronómica: cervezas, fermentados y sabores de Quito a las 10:00 en Itinerante Resto Pub

CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

2 de noviembre

Tercer Concurso ' La guagua de pan artesanal Sanmigueleña más bonita ' a las 08:00 en el parque Central

' a las 08:00 en el parque Central Ciclo Ruta 20K del Segundo Festival de la Naranjilla de 08:00 a 18:00 en el parque Central

CANTÓN PEDRO MONCAYO

1 y 2 de noviembre

Concurso La Guagua de Pan Más Linda a las 10:00 en la plazoleta intercultural La Banda

CANTÓN MEJÍA

1 al 4 de noviembre

Feria de Finados desde las 09:00 en la calle Barriga

2 de noviembre

Feria con sabor a mortiño de 09:00 a 18:00 en la calle Barriga

CANTÓN CAYAMBE

1 de noviembre

Ruta del bizcocho 10K desde las 07:00

10K desde las 07:00 Feria Productiva 'Edición Sabores y Memorias de Finados' desde las 10:00 a 18:00

desde las 10:00 a 18:00 Exposición del bizcocho más grande y colada morada desde las 12:00 en la plaza intercultural Cayambe

2 de noviembre

Feria Productiva 'Edición Sabores y Memorias de Finados' de 10:00 a 18:00 en la plaza intercultural Cayambe

Las parroquias de Pichincha también tendrán actividades culturales artísticas. Como la fiesta de las Almas en Tambillo, la feria tradicional de la colada morada y guagua de pan en Lloa o la Noche de la Luz en Calderón.

Puede revisar la agenda completa en el siguiente documento: