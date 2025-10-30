Ferias, concursos, shows artísticos...; estas es la agenda para el feriado en Pichincha
Los concursos de colada morada y disfraces y las ferias por el Día de los Difuntos serán frecuentes en cantones y parroquias de Quito.
La Fiesta de los Muertos es una tradición en la Mitad del Mundo
30 oct 2025 - 13:24
En Pichincha se realizarán ferias, concursos, shows artísticos, fiestas, presentaciones culturales, recorridos teatralizados, experiencia gastronómicas y más por el feriado de noviembre 2025.
Los eventos empezarán el sábado 1 y se extenderán hasta el martes 4 de noviembre. Las actividades están enfocadas para todas las edades y se puede compartir con familias y amigos.
A continuación la agenda completa:
MITAD DEL MUNDO
1 al 4 de noviembre
- Feria de emprendimientos de 09:00 a 17:00
- Cooking class y decoración de guaguas de pan de 11:00 a 13:00
- 4ta Edición de la 'Fiesta de los Muertos Mitad del Mundo 2025' de 18:00 a 21:00 en la plaza Central.
1 de noviembre
- Presentación del grupo Ballet Folclórico Internacional Uyustus de 13:00 a 14:00
- Presentación de danza latinoamericana 'Ocarina' de 14:00 a 15:00
- Concursos de disfraces (adultos, niños y mascotas) de 15:00 a 17:00 en la plaza Central.
2 de noviembre
- Presentación del grupo de danza Tradición Mestiza de 13:00 a 15:00 en la plaza Central
3 de noviembre
- Presentación de la Agrupación Cultural Ayllu Danza de 13:00 a 14:00
- Presentación de Danza Folclórica 'Camba Huasi' de 14:00 a 15:00 en la plaza Central
4 de noviembre
- Presentación del Centro Cultural 'Pacha Callari' de 13:00 a 14:00 en la plaza Central
QUITO
1 al 3 de noviembre
- Recorrido teatralizado: 'Cuentos de amor y terror' en el Cementerio de San Diego a las 19:00 en el cementerio de San Diego
- 'Más allá de la vida', activaciones con decoraciones, luces y personajes tradicionales a las 19:00 en la plaza San Marcos, La Mariscal y calle La Ronda.
1 de noviembre
- Experiencia medieval criadero 'La Leyenda' a las 17:00 en la Plaza de Toros
- 'Ruta comuna Llano Grande' a las 09:00 en la plaza El Quinde
- Recorrido calle de las 7 cruces a las 15:00 en la iglesia Santa Bárbara
- Recorrido Teatralizado 'Mas allá de la muerte' a las 19:00 en la Basílica del Voto Nacional
2 de noviembre
- Salida Reserva Chakana a las 09:00 en la Fundación Jocotoc
- Recorrido calle de las 7 cruces a las 10:00 en la Iglesia Santa Bárbara
- Presentación de la comedia titulada 'Doña Filomena pierde su diadema' a las 12:00 en La Casona de Ilaló en la parroquia de La Merced
- Recorrido Teatralizado 'Mas allá de la muerte' a las 19:00 en el convento del Tejar
3 de noviembre
- Experiencia gastronómica: cervezas, fermentados y sabores de Quito a las 10:00 en Itinerante Resto Pub
CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
2 de noviembre
- Tercer Concurso 'La guagua de pan artesanal Sanmigueleña más bonita' a las 08:00 en el parque Central
- Ciclo Ruta 20K del Segundo Festival de la Naranjilla de 08:00 a 18:00 en el parque Central
CANTÓN PEDRO MONCAYO
1 y 2 de noviembre
- Concurso La Guagua de Pan Más Linda a las 10:00 en la plazoleta intercultural La Banda
CANTÓN MEJÍA
1 al 4 de noviembre
- Feria de Finados desde las 09:00 en la calle Barriga
2 de noviembre
- Feria con sabor a mortiño de 09:00 a 18:00 en la calle Barriga
CANTÓN CAYAMBE
1 de noviembre
- Ruta del bizcocho 10K desde las 07:00
- Feria Productiva 'Edición Sabores y Memorias de Finados' desde las 10:00 a 18:00
- Exposición del bizcocho más grande y colada morada desde las 12:00 en la plaza intercultural Cayambe
2 de noviembre
- Feria Productiva 'Edición Sabores y Memorias de Finados' de 10:00 a 18:00 en la plaza intercultural Cayambe
Las parroquias de Pichincha también tendrán actividades culturales artísticas. Como la fiesta de las Almas en Tambillo, la feria tradicional de la colada morada y guagua de pan en Lloa o la Noche de la Luz en Calderón.
Puede revisar la agenda completa en el siguiente documento:
