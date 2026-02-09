¿Por qué Bad Bunny archivó sus cuentas de redes sociales tras la presentación en el Super Bowl?

Bad Bunny brilló en el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl.

Bad Bunny brilló en el medio tiempo del Super Bowl, la noche del domingo 8 de febrero de 2026. Luego del éxito en su presentación sorprendió a sus fans archivando su cuenta de Instagram.

El Conejo Malo borró todas sus publicaciones luego del revuelo que causó su presentación musical llena de guiños a la cultura latina que terminó con las banderas de los países de América ondeando al son de la música.

Bad Bunny cuenta con más de 50 millones de seguidores en sus redes sociales, los que quedaron sorprendidos al ver "desaparecer" la actividad del artista boricua.

Para los fanáticos esta acción podría representar el inicio de una nueva etapa. Una señal que ya es conocida por sus seguidores.

Este tipo de acciones, al archivar su cuenta, representan un movimiento previo a un anuncio importante. No es la primera vez que lo hace, sus seguidores ya lo conocen.

Algo similar ocurrió en noviembre de 2025, en 2022 y en 2020, cuando desapareció por tres meses tras un anuncio de "Bye, me fui" en sus cuentas de redes sociales.

Un mes después de borrar todo su contenido en 2020, lanzó el álbum"YHLQMDLG" (Yo hago lo que me dé la gana). Y en 2022 volvió con el álbum "Un verano sin ti".

Benito Martínez Ocasio se consagró como el primer latino invitado a dar el show de medio tiempo en solitario, y lo hizo con un espectáculo lleno de guiños a la cultura latina.