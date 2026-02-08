El niño del Super Bowl no es Liam Conejo; ¿a quién entrega el Grammy Bad Bunny?

En medio de la cobertura del Super Bowl LX 2026, se viralizó un video que mostraba a un niño destacado entre el público, y algunos usuarios en redes empezaron a asociarlo erróneamente con Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años que fue detenido por agentes de inmigración en Minnesota y se convirtió en símbolo mediático de la política migratoria de Estados Unidos hace semanas.

Sin embargo, esa información no es correcta. El menor que aparece en el clip no se trata de Liam, sino de un niño modelo con presencia en redes sociales, identificado como Lincoln Fox (@the_lincfox) en Instagram.

De acuerdo con su perfil público, el niño tiene origen argentino y egipcio, está representado por agencias de talento infantil y actúa/modela profesionalmente desde temprana edad.

La cuenta oficial del pequeño donde publica contenido relacionado con su trabajo como modelo y talento juvenil indica que colabora con agencias como @lamodelsjuniors y @twgtalentagency, consolidando su identidad como modelo y no como figura relacionada con la historia migratoria de Liam.

La aclaración surge luego de que en redes sociales se difundiera la versión de que el menor era Liam, el niño migrante cuya posible deportación generó conmoción en Estados Unidos; sin embargo, el protagonista del Super Bowl es un modelo infantil con presencia activa en plataformas digitales, información que desmiente esa asociación.