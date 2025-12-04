Brenda buscará llevarse una gaviota en el Festival de Viña del Mar 2026

La guayaquileña Brenda representará a Ecuador en la competencia folclórica del Festival Viña del Mar 2026. Con un video mostró su emoción por participar en este evento de gran relevancia internacional.

"¡No lo puedo creer! Realmente los sueños si se cumplen. Yo había aplicado el año pasado, pero no salí seleccionada. Así que volví a aplicar este año con la misma fe y salí seleccionada", señaló la joven de 29 años.

También en el clip cantó acapella para dar a conocer su talento. "Me siento muy orgullosa de poder representar a mi país en un escenario tan importante. Voy a ir con mi corazón completamente abierto, con mi identidad y raíces por delante. Espero contar con su voto para seguir abriendo puertas de Ecuador al mundo", agregó Brenda.

La artista ecuatoriana, cuyo padre es otavaleño y su madre guayaquileña, fusiona los ritmos ancestrales, melodías andinas y contemporáneos en sus temas.

Su más reciente tema se llama 'Capullito', un canto nacido entre sanjuanito, bomba y coplas cayambeñas. Esta será la canción elegida para su show.

La melodía "está acompañado de requinto y envuelto en una letra de raíz popular", se detalla en la descripción del video oficial, filmado en el Museo Solar Quitsato, en la verdadera Mitad del Mundo.

Brenda ha cantado con Juan Fernando Velasco en la gira nacional 'En Primer Plano' 2024, que recorrió destacados teatros en Ecuador. También participó en el Festival CaranFest 2024 en Ibarra junto a Marqués, Papaya Dada y Guardarraya.

Además, su voz se ha escuchado en el New York Fashion Week – Edición Ecuador 2025, Nat Geo Travel Food Festival en Londres, la campaña 'La Toquillera' de CUYANA.

En Viña 2026, la ecuatoriana buscará conseguir la anhelada gaviota como lo hiceron Las Damas de Oro en febrero del 2025. Lila Flores, Mayensi Rivera y Katty Elisa sumaron la tercera gaviota para Ecuador al ritmo de 'Canto de mi tierra'.

La artista tricolor competirá en la categoría folclórica con el dúo argentino 'Campedrinos', la agrupación chilena 'A los 4 vientos', la banda colombiana 'Rebolú', la española María Palóe y la mexicana Majo Cornejo.