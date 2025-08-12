La cantante Taylor Swift anuncia su duodécimo álbum 'The Life of a Show Girl'

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció, este martes 12 de agosto del 2025, el lanzamiento de un nuevo álbum. Se trata del duodécimo y se titulará 'The Life of a Showgirl'. Aún no se revela la fecha del lanzamiento.

El título del álbum fue anunciado en un podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. En el video publicado en las redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano Jason.

En el vídeo se ve como Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice "este es mi nuevo álbum", aunque no dice ni cuando lo va a lanzar, ni da ninguna otra información al respecto.

De forma simultánea al anuncio, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de pre-venta antes del próximo 13 de octubre del 2025. Aunque precisó que "esa no es la fecha del lanzamiento".

'The Life of a Showgirl' es el primer álbum desde que Swift concluyó su gira Eras Tour. El decimoprimer album de Taylor Swift, 'The Tortured Poets Department', que fue publicado el 2024, rompió los récords de álbum más descargado en un solo día.

Taylor Swift es una cantante, compositora y actriz estadounidense, conocida por su éxito en los géneros pop y country, y por sus canciones autobiográficas.