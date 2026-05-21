Dembelé asegura que estará listo para la final de la Champions League

"Estaré, no tengo duda", afirmó este jueves 21 de mayo de 2026 a la radio francesa RMC el atacante Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, sobre su presencia en la final de la Liga de Campeones europea, el sábado 30 de mayo en Budapest contra el Arsenal.

Dembelé fue cambiado por una pequeña lesión el domingo en la derrota liguera intrascendente ante el Paris FC, lo que arrojó dudas sobre su presencia ante el crucial partido en la capital húngara.

"Va bien, tuve una pequeña alerta ante el Paris FC, pero estaré, no tengo duda sobre eso. Espero estar en el terreno de juego el 30, si el entrenador me elige, por supuesto", dijo el ganador del último Balón de Oro.

Dembelé sufrió "una molestia muscular en el gemelo derecho" y estará "en cuidados los próximos días", informó el lunes el PSG.

El atacante no participó el miércoles en el primer entrenamiento de su equipo esta semana.

Sobre una posible renovación de un contrato que acaba en 2028, Dembelé señaló que "la próxima temporada" estará con los parisinos "al 100%", sin proyectarse más allá en el tiempo.

"Me siento bien. Voy a ver si me ofrecen un contrato, pero evidentemente estoy feliz en el club", señaló.

"Todavía tengo hambre. Quiero ganar títulos, ya sea con el PSG o con la selección (de Francia). Todavía tengo mucho por demostrar", aseveró.

Dembélé es una de las estrellas con las que Didier Deschamps buscará el título en el Mundial de Norteamérica, que inicia el 11 de junio.